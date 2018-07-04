Минтруда планирует пересмотреть уровень минимальной заработной платы

Министерство труда и социальной защиты населения планирует пересмотреть уровень минимальной заработной платы. Сейчас в ведомстве проводятся расчеты, и осенью их планируется представить, сообщила в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр Мадина Абылкасымова.

«В настоящее время министерством труда совместно с другими госорганами готовим предложения. Прежде всего, по минимальной заработной плате. Действительно, МЗП должна выполнять роль, прежде всего, экономического индикатора, который связан с ростом производительности труда в экономике, с ростом экономики», - сказала Абылкасымова.

По ее словам, сейчас МЗП в Казахстане привязана к прожиточному минимуму и фактически ее стали «использовать больше как величину для расчета различного вида социальных взносов в три системы – в фонд социального страхования, медицинского и пенсионный фонд». Кроме того, минимальная заработная плата применяется в налоговой системе при исчислении различных видов налоговых платежей.

«Мы считаем, что МЗП не должна быть равна прожиточному минимуму. Мы считаем, что она должна быть отвязана и должна быть связана, прежде всего, с уровнем роста ВВП, с уровнем роста производительности труда. И рост МЗП будет стимулировать рост зарплат в среднем в экономике. Такая работа сейчас министерством проводится, мы делаем подробные расчеты и, думаю, уже осенью мы сможем выйти с новыми предложениями по пересмотру размера данного показателя», - проинформировала министр.