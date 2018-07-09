​В Казахстане начнут добычу угольного метана

АрселорМиттал Темиртау создаёт совместное предприятие с Satbayev University. Оно займётся разведкой и добычей угольного метана в Карагандинской области, сообщает пресс-служба компании.

Угольный метан представляет собой форму природного газа, добытого из угольных пластов. В последние десятилетия он стал важным энергоносителем для США, Китая, Канады, Австралии и других стран. Его глобальная добыча составляет свыше 58 млрд кубометров в год.

«По прогнозам международных экспертов, ресурсы метана Карагандинского угольного бассейна до глубины 1500 метров могут быть весьма значительными. Этот газ можно использовать для производства электричества на газовых электростанциях и/или переоборудования автотранспорта с дизельного на газомоторное топливо для удовлетворения собственных нужд компании "АрселорМиттал Темиртау", что позволит оптимизировать затраты, а также значительно снизить воздействие на окружающую среду», - поясняют в компании.

Совместное предприятие компании и университета будет уделять внимание геологической разведке запасов метана в угольных пластах на контрактных территориях. Помимо разведки и добычи сырья стороны будут заниматься экологическими проектами в регионе, подготовкой профессиональных кадров, развитием информационных технологий и организацией промышленной безопасности.

По результатам недавней встречи стороны утвердили кандидатуру генерального директора компании, а также состав её наблюдательного совета, куда вошли первые руководители АрселорМиттал Темиртау и Satbayev University.