​МИД опровергает высказывания российского телеведущего о создании военных баз США на Каспии

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло высказывания российского телеведущего Владимира Соловьёва. В начале июля в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» он с другими участниками обсуждал создание военных баз США на территории Каспия. В ведомстве объяснили, что Казахстан и Америка обсуждают лишь организацию транзита американских невоенных грузов для продолжения операций в Афганистане, сообщает пресс-служба МИДа.

«Хочется думать, что причиной таких комментариев является всего лишь невладение представителями российских СМИ и экспертных кругов фактами о реальном положении, нежели какое-то намеренное искажение оных. Факты же таковы, что речь идёт о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана», - прокомментировали в казахстанском МИДе.

Перевозка, как объяснили в ведомстве, должна осуществляться безостановочно в закрытых контейнерах под постоянным сопровождением казахстанской национальной компании. Транзит будет использоваться только для невоенных грузов, и в нём будут задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана.

В МИДе пояснили, что ранее аналогичный транзит обеспечивался и российской стороной. Такие же грузы транспортировались по её территории с 2010 по 2015 годы, согласно условиям Северной распределительной сети (СРС): «Соглашение об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском соглашении».

Подписав в сентябре 2017 года протокол к вышеуказанному соглашению, Казахстан только дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык, настаивают в ведомстве. В протоколе сохраняются все модальности, аналогичные условиям соглашения, которое действовало между Россией и США. «Речь не идёт о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии», - вновь пояснили в МИДе.

Помимо этого, согласно заявлению президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, подписанного по итогам Четвертого каспийского саммита 29 сентября 2014 года в Астрахани, деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе согласованных ими принципов. Один из них исключает присутствие на Каспийском море вооружённых сил, не принадлежащих сторонам.

«Учитывая изложенное, Казахстан априори не может допустить присутствия вооруженных сил третьих государств и тем более размещения их военных баз на Каспийском море. Хотелось бы также подчеркнуть, что особый интерес у нас, как и у всего региона, вызывает стабилизация ситуации в Афганистане. Нестабильность в ИРА создает угрозу не только для приграничных государств, но и для всей Центральной Азии, а также России. Казахстан поддерживает все международные инициативы, направленные на стабилизацию и установление постоянного мира в ИРА, включая Московский процесс», - разъяснили в МИДе.

В ведомстве выразили надежду на то, что Россия и США смогут найти «общие точки соприкосновения», возможно, уже в ходе предстоящей встречи президентов двух стран в Хельсинки: «Мы весьма заинтересованы в восстановлении доверия и конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном».