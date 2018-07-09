​Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 9% с коридором плюс-минус 1%. Решение регулятора связано с инфляционными рисками, которые питают внешние события и бюджетная политика, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности, согласно сообщению регулятора, сохранены на уровнях 10% и 8% соответственно. Официальная ставка рефинансирования также сохранена на уровне базовой ставки – 9%.

Председатель Нацбанка Данияр Акишев отметил, что регулятор продолжает наблюдать постепенное снижение инфляции и инфляционных ожиданий: «Решение о сохранении уровня базовой ставки в большей степени было обусловлено продолжающимся влиянием факторов, которые способствуют реализации инфляционных рисков. Особенно такие риски наблюдаются со стороны внешнего сектора и бюджетной политики».

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября 2018 года в 17:00 по времени Астаны.