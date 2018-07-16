Колебания курса тенге не скажутся на благосостоянии казахстанцев, уверен Назарбаев

«Президент Казахстана отметил, что в настоящее время в стране созданы необходимые условия для сохранения стабильности на валютно-финансовом рынке и дальнейшего экономического развития», - указывается в сообщении пресс-службы президента.

«В настоящее время у нас есть возможности для обеспечения стабильности национальной валюты и экономики. В первом полугодии экономика выросла более чем на 4%. Переход на плавающий курс был правильным. Необходимо привыкнуть к тому, что колебания будут, но в определенных пределах. Это не скажется на благосостоянии населения», - подчеркнул Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Казахстана напомнил о том, что государство оказало «серьезную помощь банкам».

«На поддержку банковской системы было выделено три триллиона тенге. Мы также пересмотрели законодательство по вопросам валютного регулирования и совершенствования деятельности Национального банка. Поэтому теперь необходимо активизировать работу банков по кредитованию экономики, в том числе сферы малого и среднего бизнеса», - сказал Назарбаев.

Акишев проинформировал президента о том, что инфляция по итогам июня 2018 года составила 5,9% в годовом выражении и напомнил, что Нацбанк ставит перед собой задачу к 2020 году снизить инфляцию до уровня 4%.