После завершения исследований будет представлена вся информация
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Специальное расследование начато в Астане после смерти нескольких рожениц - Биртанов
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Специальное расследование начато в Астане после смерти нескольких рожениц, сообщил во вторник министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Премьер-министр республики Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства обратился к главе министерства здравоохранения с вопросом. «В связи с материнской смертностью. Вчера опять был случай по городу Астана. Что скажете?», - сказал Сагинтаев.

По словам Биртанова, в Астане «в течение этого года это четвёртый случай материнской смертности». «Проводится специальное расследование. Так как все это было в июле, патологоанатомическое исследование закончится и мы дадим информацию. В целом по городу Астана сейчас мы проводим проверку на амбулаторном уровне того, какие услуги оказываются женщинам на амбулаторном уровне, состоящим на учете по беременности. Работаем вместе с акиматом Астаны. Нельзя сказать, что есть большие проблемы, иногда это бывает связано со здоровьем самих женщин, но в общем мы провели проверку всей работы перинатального центра, сейчас дальше продолжим работу. Дополнительная информация будет вам сообщена», - сказал министр.

По словам акима Астаны Асета Исекешева, «по всем случаям проводится работа со специалистами перинатальных центров». «Все эти случаи обсуждены, приняты конкретные меры. Мы пригласили опытных специалистов из Израиля, держим вопрос на контроле», - сказал он.

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