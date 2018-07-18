При проведении госзакупок и оптимизации проектов было сэкономлено 9,3 млрд тенге
В Алматы построят дороги и отремонтируют линии освещения за счет экономии бюджета
Фото Жанары Каримовой

В ходе внеочередной сессии маслихата VI-го созыва в Алматы приняли уточнения в бюджет города на текущий год, сообщили в пресс-службе акима. Уточнение было вызвано необходимостью перераспределить сэкономленные резервы, которые теперь пойдут на ремонт линий наружного освещения и строительство дорог.

«Уточнение произведено в связи с необходимостью перераспределения внутренних резервов, сформированных за счет экономии при проведении государственных закупок и оптимизации проектов на сумму 9,3 млрд тенге», – объяснили в акимате.

За счет сэкономленных средств в нескольких районах отремонтируют линии наружного освещения, а также начнут строить дороги в микрорайонах Акбулак, Алгабас, Карасу, Кок-Кайнар и Улжан-2 Алатауского района, строительство дорог в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района будет продолжено.

Кроме этого, на сэкономленные бюджетные средства будут куплены тифлотехнические средства для 675 человек и сурдотехнические – для 871 жителя Алматы; порядка тысячи безработных смогут пройти краткосрочную профессиональную подготовку и переподготовку по 50 специальностям. Еще 193,5 млн тенге выделено на покупку комплектов учебников для общеобразовательных школ. В семи образовательных школах будет начата работа по сейсмоусилению.

В 2018 году бюджет города Алматы составляет 526,7 млрд тенге.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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