Во втором квартале наибольшее количество нарушений зафиксировано в Qazaq Banki и Банке Астаны

По итогам проверок банков второго уровня, проведенных Нацбанком во втором квартале 2018 года, в отношении фининститутов было применено 24 санкции в виде наложения и взыскания штрафов на общую сумму почти 18 млн тенге и 40 письменных предписаний и предупреждений, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Результаты проведенного анализа показали, что чаще всего банками не соблюдаются порядки обслуживания банковского займа, платежей и переводов денег, обслуживания банковских счетов и взаимодействия с Национальным Банком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Во втором квартале 2018 года наибольшее количество ограниченных мер воздействия в виде санкций применено в отношении Qazaq Banki (16 % от общего количества). Основным нарушением Qazaq Banki является несвоевременное исполнение платежных документов. Кроме того, в связи с неисполнением банком обязательств по депозитам, Нацбанк своим постановлением приостановил действие лицензии Qazaq Banki на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц до 27 июля 2018 года. Сумма штрафа за выявленные нарушения Qazaq Banki составила 3,8 млн тенге.

Еще 16% от общего количества санкций были применены к Банку Астаны. За нарушения по несвоевременному исполнению платежных документов и необоснованному отказу в их исполнении в отношении банка возбуждено административное производство и наложены штрафы в размере почти 2 млн тенге. Также по причине систематического ненадлежащего исполнения обязательств по депозитам лицензия Банка Астаны на прием депозитов и открытие счетов физических лиц была приостановлена до 29 августа 2018 года.

ДБ АО «Сбербанк России» было вынесено 9 письменных предписаний, АТФБанку - 5 предписания (2 штрафа), ForteBank - 6 письменных предписаний и одно предупреждение.

За второй квартал 2018 года общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, достигла почти 17 млн тенге.