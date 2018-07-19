Мир за ночь. 18-19 июля 2018 года

Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина лично ответственным за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года; пять стран, не входящих в Евросоюз, поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма; крупнейшие инвестбанки и фонды объявили о конце кризиса на развивающихся рынках; Украина начала серийное производство гранатометных выстрелов образца НАТО; Международный олимпийский комитет добавил шесть новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр;

Запуски двух ближайших российских грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции перенесли на другие ракеты и другой стартовый стол Байконура, чтобы подготовить космодром к массовому запуску спутников связи OneWeb в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Перенос планируемых пусков с 31-й площадки космодрома Байконур позволит провести ремонт или частичную реконструкцию объектов, которые будут использоваться в пусковой кампании. Необходимые работы будут завершены весной 2019 года.

По имеющимся сейчас планам, в рамках контракта с OneWeb с космодрома Куру должны стартовать пять ракет «Союз», еще два десятка пусков намечено с Байконура и Восточного, причем большая доля пусков (около десяти) будет выполняться с 31-й площадки космодрома Байконур. Планируется, что всего система OneWeb будет состоять из 900 спутников. Каждой ракетой предполагается выводить 32-36 спутников. Проект OneWeb предполагает формирование группировки из нескольких сотен небольших спутников, которая, как ожидается, в течение ближайших лет сможет обеспечить широкополосным доступом в Интернет пользователей по всему миру.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина лично ответственным за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года, сообщает Коммерсант. В интервью телеканалу CBS он подтвердил, что доверяет заключению разведслужб США о причастности России к вмешательству в выборы. Затем Трамп положительно ответил на вопрос интервьюера о личной ответственности президента России.

«Потому что он отвечает за страну, — сказал Трамп. — Так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в нашей стране. Так что конечно, как лидера страны его нужно считать ответственным, да». 17 июля Трамп заявил, что вмешательство России не оказало влияния на исход голосования. Свои слова о том, что он не видит, зачем бы Россия стала вмешиваться в американские выборы, сказанные на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, он объяснил оговоркой.

Пять стран, не входящих в Евросоюз, поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на сайт Европейского совета. Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии, а также Украине и Грузии. «Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета», — сообщили в ЕС. Там отметили, что «Евросоюз обратил внимание на эти обязательства и приветствует их». Норвегия — член Шенгенской зоны и европейской зоны свободной торговли. Черногория и Албания — кандидаты в члены Евросоюза. Украина и Грузия ранее заявляли о стремлении войти в ЕС.

В последний раз ЕС продлевал ограничения в отношении Крыма в середине июня 2018 года. Срок их действия тогда продлили до 23 июня 2019 год. Санкции в отношении Крыма Евросоюз ввел в 2014 году после присоединения полуострова к России: запрет для европейских компаний на инвестиции в Крыму и Севастополе, на импорт товаров из Крыма в государства Евросоюза, также на заход круизных судов в порты полуострова; ограничения на экспорт товаров из ЕС в Крым.

Полномасштабный кризис на развивающихся рынках еще не успел начаться, а крупнейшие инвестбанки и фонды уже объявили о его конце, пишет The Bell. По мнению Goldman Sachs, BlackRock и Templeton, на троих управляющих почти $10 трлн, активы emerging markets достигли дна и их пора покупать. С января 2017 года развивающиеся рынки упали на 15% и потеряли $7 трлн в деньгах. Представители BlackRock, Goldman Sachs и Templeton сказали Bloomberg, что, по их мнению, исход инвесторов окончен.

Надо отметить, что большинство банков, согласно последнему опросу Bloomberg, с ними не согласны. В подтверждение Bloomberg приводит, например, следующие данные: в последнюю неделю июня отток средств из фондов EM достиг максимума с момента президентских выборов в США — исторически после таких пиков начинается обратный прирост. Курсы валют развивающихся стран, пишет издание, находятся на минимуме, аналогичном январю 2016 года, после которого они непрерывно росли два года. Если восстановление начнется, оно будет быстрым — в последние 30 лет после периодов максимального внутригодового спада развивающиеся рынки вырастали за 12 месяцев на 32%.

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство гранатометных выстрелов образца НАТО, пишут Известия. Для этого в том числе задействовано предприятие «Кузница на Рыбальском», подконтрольное президенту страны Петру Порошенко. По информации пресс-службы концерна, начато серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета ПГОФ-40.

Выстрелы предназначены для стрельбы из производимых на предприятии автоматических станковых гранатометов УАГ-40, которые стали первой украинской разработкой, выпущенной по стандартам НАТО. Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак ранее сообщил, что Украина в ближайшее время получит от США $100 млн на укрепление обороноспособности.

Международный олимпийский комитет (МОК) добавил шесть новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр и утвердил расписание Олимпиады 2020 года в Токио, пишет ТАСС. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, это самая ранняя летняя Олимпиада с 1996 года. На Олимпийских играх-2020 будут представлены рекордные 33 вида спорта. МОК также объявил, что в программу зимних Олимпийских игр-2022 добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке.

«Добавление новых дисциплин в программу Олимпиады 2022 года отражает наше стремление сделать Олимпийские игры более молодежными и гендерно сбалансированными», - заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. Логичным следствием данных изменений стал тот факт, что на Олимпиаде-2022 в Пекине будет рекордное для зимних Олимпийских игр количество спортсменок и женских соревнований. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.