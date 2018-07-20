Свою идею фильма фигурист представил только на прошлой неделе
Тимур Бекмамбетов снимет фильм по идее Дениса Тена
фото Hollywood Reporter

Режиссер Тимур Бекмамбетов намерен снять фильм, который задумывал погибший казахстанский фигурист Денис Тен, сообщает Медуза со ссылкой на агентство ТАСС.

На прошлой неделе спортсмен представлял в Москве свой будущий кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, который организовывала компания Bazelevs Бекмамбетова.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», – сказал Бекмамбетов.

Дебютом фигуриста в кино должна была быть картина об отношениях глухой девушки и немого юноши, снятой в формате screenlife (действие разворачивается исключительно на экране компьютера), пояснил режиссер.

Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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