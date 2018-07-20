Тимур Бекмамбетов снимет фильм по идее Дениса Тена

Режиссер Тимур Бекмамбетов намерен снять фильм, который задумывал погибший казахстанский фигурист Денис Тен, сообщает Медуза со ссылкой на агентство ТАСС .

На прошлой неделе спортсмен представлял в Москве свой будущий кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, который организовывала компания Bazelevs Бекмамбетова.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», – сказал Бекмамбетов.

Дебютом фигуриста в кино должна была быть картина об отношениях глухой девушки и немого юноши, снятой в формате screenlife (действие разворачивается исключительно на экране компьютера), пояснил режиссер.

Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.