Краткая история Стивена Хокинга

В среду на 77-м году из жизни ушёл британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Он был одной из самых трагических фигур в науке из-за неизлечимого заболевания нервной системы. Утрата контроля над собственным телом, а впоследствии и голосовыми связками, слабо отразилась на его стремлении взяться за самые амбициозные проблемы космологии. Так же, как и бытовые сложности не стали причиной, чтобы сторониться общества.

Хокинг родился в 1942 году в Оксфорде и уже через 20 лет стал выпускником физического факультета Оксфордского университета. В 21 год у учёного обнаружили боковой амиотрофический склероз, который должен был оборвать его жизнь в течение двух лет. Однако медленное течение надолго отсрочило этот момент, хотя с конца 60-х годов он уже не мог передвигаться без инвалидной коляски.

Ранняя диагностика заболевания и наблюдение за умирающим от лейкемии соседом по больнице сделали Хокинга более сознательным в отношении отведённого ему времени. В одном из интервью он рассказывал, что понимание всех будущих физических сложностей лишь подпитывало его интерес к жизни: «Моя цель была простой. Я хотел прийти к окончательному пониманию природы вселенной – почему она получилась именно такой и почему она вообще стала существовать».

Первый научный прорыв Хокинга случился в 1970 году, когда он с математиком Роджером Пенроусом применил теории, объясняющие устройство и поведение чёрных дыр, для описания фундаментальных процессов Вселенной. Результатом стало утверждение понятия «сингулярности» – существования в далёком прошлом области бесконечной кривизны пространства-времени, то есть той точки, из которой произошёл Большой взрыв.

В 1973 году он посетил СССР, где некоторое время работал с физиками Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским. Вместе им удалось выяснить, что в процессе вращения черные дыры излучают частицы. Эта находка мотивировала его детальнее заняться изучением вопроса. В 1974 году он доказал, что черные дыры излучают элементарные частицы до тех пор, пока не лишатся всей энергии, а затем испаряются. Впоследствии это открытие получило название «Излучение Хокинга». Эти достижения позволили ему уже в 32 года стать членом Лондонского королевского общества. А в 1979 году учёный получил должность Лукасовского профессора Кембриджского университета, где он продолжил учиться после окончания Оксфорда. Этот пост, которого ранее удостаивались известные физики Исаак Ньютон и Поль Дирак, Хокинг занимал на протяжении следующих 30 лет.

В 1985 году учёный столкнулся с очередным физическим недугом. После тяжёлого воспаления лёгких ему была сделана трахеостомия – хирургическая операция, из-за которой он потерял способность говорить. Однако университет MIT устранил этот недостаток специально разработанным синтезатором речи. А с 1997 года инвалидную коляску Хокинга оснастили компьютерной системой, которой он управлял через датчик, закреплённый у мимической мышцы щеки, которая осталась единственным подвижным участком тела.

Технологии позволили ему сохранить, а впоследствии и увеличить социальную активность. Во многом этому поспособствовала вышедшая в 1988 году книга «Краткая история времени». В ней, почти не обращаясь к математическим формулам и теоретическим описаниям, Хокинг объяснил процессы возникновения и развития Вселенной. Она разошлась многомилионным тиражом и была переведена на 40 языков. С того момента учёный стал уделять всё больше внимания популяризации науки, выпустив следом работы «Чёрные дыры и молодые вселенные» и «Мир в ореховой скорлупке».

В книге «Стивен Хокинг», писатель Хуберт Мания рассказывает, что технические дополнения сделали учёного воплощением свободного духа, огромного интеллекта и человека, который мужественно преодолевает физическую немощь для расшифровки «божественного замысла». Во всяком случае, так его воспринимали искренние почитатели и поклонники. Сам же учёный относился к своим болезням с большой иронией. В его кабинете в Кембриджском центре математических наук долгое время висел портрет актрисы Мэрилин Монро, которую учёный считал символом физического совершенства. Хокинг постоянно смеялся над тем, как он сбивал с толку посетителей, не чувствуя при этом каких-либо неудобств из-за своих ограничений.

Гораздо более важной для людей оставалась надежда, которую возбудила его «Краткая история времени». Она была первым шагом к одной из главных проблем современной физики – «Теории всего». Решение этой проблемы включало в себя и ответ на вопрос о существовании Бога. В его поиске наблюдатели видели и личный мотив – на протяжении веков разные общества были убеждены, что люди с ограниченными возможностями прокляты божественной силой. Это утверждение волновало Хокинга, в чём он признавался неоднократно. Объяснение же отсутствию Бога он нашёл в квантовой механике, основанной на принципе неопределённости положения и скорости движения частиц. Дополнив его теорией гравитации Эйнштейна, ему удалось предложить совершенно новый подход к «Теории всего».

Однако волновали его и проблемы человечества. Последние несколько лет своей жизни Хокинг регулярно рассуждал о возможности глобальных катастроф, которые могут погубить планету. Непродуманное развитие науки и техники, по его мнению, способно спровоцировать ядерную войну, ускорить глобальное потепление или привести к распространению генетически модифицированных вирусов. Выход из этого он видел в переселении людей на другие планеты. Его вкладом в это направление стал запуск проекта Breakthrough Starshot в 2015 году, который занимается поиском внеземных цивилизаций. Он может стать первым шагом к выживанию людей как вида.