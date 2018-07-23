Следствием установлено, что Албек Ибрагимов организовал преступную схему по выводу муниципальных земельных участков
Бывшему мэру Бишкека предъявлено новое обвинение
фото PANORAMA.AM

Главное следственное управление госкомитета национальной безопасности Кыргызстана обвиняет бывшего мэра города Бишкек Албека Ибраимова в совершении коррупционного преступления, сообщает Kazinform со ссылкой на Кабар.

Расследуя уголовное дело по факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам, следствие установило, что Ибраимов, используя свои полномочия, вместе с другими должностными лицами мэрии организовал преступную схему, по которой выводились муниципальные земельные участки, расположенные в Южной зоне Бишкека.

Земельные участки оформлялись на подставных лиц и через них перепродавались с получением денежной выгоды в особо крупном размере.

Ибраимов был задержан в качестве подозреваемого 19 июля и доставлен в главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

По данным следствия, он неоднократно вызывался для проведения следственных действий с его участием, однако злостно игнорировал данные вызовы. В данный момент расследуется ряд уголовных дел, к которым, по данным следствия, причастен Ибрагимов – в том числе по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК Дастан» и по факту реализации 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег», в результате чего интересам ОАО «ТНК Дастан» был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов. В настоящее время обвиняемый водворен в СИЗО.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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