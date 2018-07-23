Бывшему мэру Бишкека предъявлено новое обвинение

Расследуя уголовное дело по факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам, следствие установило, что Ибраимов, используя свои полномочия, вместе с другими должностными лицами мэрии организовал преступную схему, по которой выводились муниципальные земельные участки, расположенные в Южной зоне Бишкека.

Земельные участки оформлялись на подставных лиц и через них перепродавались с получением денежной выгоды в особо крупном размере.

Ибраимов был задержан в качестве подозреваемого 19 июля и доставлен в главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

По данным следствия, он неоднократно вызывался для проведения следственных действий с его участием, однако злостно игнорировал данные вызовы. В данный момент расследуется ряд уголовных дел, к которым, по данным следствия, причастен Ибрагимов – в том числе по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК Дастан» и по факту реализации 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег», в результате чего интересам ОАО «ТНК Дастан» был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов. В настоящее время обвиняемый водворен в СИЗО.