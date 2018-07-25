Мир за ночь. 24-25 июля 2018 года

В США предъявили обвинения мошенникам из Казахстана за махинации с автомобилями, Трамп предложил Евросоюзу одновременно отказаться от таможенных пошлин, Facebook зарегистрировал в Китае первую дочернюю компанию, автоконцерн Ford инвестирует в разработку беспилотных автомобилей $4 млрд, дочь президента США Иванка Трамп закроет свой бренд одежды, организаторы опубликовали «длинный список» соискателей на Букеровскую премию.

В США предъявили обвинения в мошенничестве на рынке автомобилей 25 лицам, среди которых есть граждане Казахстана, сообщает Коммерсант. По данным следствия, им удалось получить обманным путем свыше $4,5 млн. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и сговоре с целью легализации преступно нажитых средств. Эти преступления караются лишением свободы на срок 30 и 20 лет соответственно.

«Все ответчики принимали участие в преступной схеме национального масштаба, организованной для хищения денег у людей, откликнувшихся на ложную рекламу в интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Ответчики создали десятки фиктивных компаний для получения выплат пострадавших, изъятие этих денег и вывод из страны»,— приводятся в сообщении слова окружного прокурора штата Нью-Йорк Джеффри Бермана.

В обвинительном заключении утверждается, что с ноября 2016 года по июль 2018 года обвиняемые выдавали себя за автомобильных дилеров и коллекционеров. Они утверждали, что продают автомобили на различных интернет-аукционах. После согласования финансовых вопросов покупателей отправляли в компании, которые должны были заниматься транспортировкой автомобилей. Однако жертвы мошенников не получали оплаченный товар.

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС одновременно отказаться от таможенных пошлин, барьеров и субсидий. Он заявил об этом в Twitter в преддверии визита главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон, пишет Коммерсант.

«У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, но они не согласятся»,— написал президент Соединенных Штатов. По его мнению, этот шаг позволит прийти к «свободному рынку и честной торговли».

В 2018 году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что 20% пошлиной могут быть обложены автомобили из Евросоюза.

Социальная сеть Facebook зарегистрировала в Китае дочернюю компанию, несмотря на то что сайт соцсети в этой стране заблокирован еще с 2009 года, сообщает Коммерсант. Агентству Reuters удалось ознакомиться с официальными регистрационными данными Facebook в системе National Enterprise Credit Information Publicity, согласно которым регистрация дочерней структуры была одобрена на прошлой неделе, местом регистрации является город Ханчжоу, а единственным акционером значится Facebook Hongkong Ltd. Согласно документации, эта компания будет заниматься разработкой сетевых информационных технологий и связанными с этим услугами, включая инвестиционный консалтинг и рыночное планирование.

Между тем Facebook не единственная из заблокированных в КНР американских технологических гигантов, кто попытался вернуться на этот рынок, несмотря на запреты и цензуру. Так, Google, чьи интернет-сервисы в Китае также заблокированы, в конце прошлого года объявил об открытии там центра по изучению искусственного интеллекта. В Китае у Google работает несколько сотен сотрудников, и компания вывела на местный рынок несколько приложений. Кроме того, Google работает на китайском рынке онлайн-рекламы и приобрел долю в гиганте интернет-торговли JD.com.

Американский автоконцерн Ford выделит на разработку беспилотных автомобилей $4 млрд до 2023 года и создаст для этой цели отдельное подразделение Ford Autonomous Vehicles. Об этом объявила во вторник сама компания, пишут Ведомости.

Подразделение со штаб-квартирой в Детройте возглавит вице-президент Ford по автономным и электрифицированным автомобилям Шериф Маракби, работавший в 2017 году над автономными автомобилями Uber. $1 млрд Ford вложит в стартап Argo AI со штаб-квартирой в Питсбурге, занимающийся разработкой автономных систем.

Цель программы - разработка к 2021 году автономного легкого коммерческого грузовика.

Дочь президента США и старший советник Белого дома Иванка Трамп заявила о закрытии собственного бренда одежды, сообщает BBC. По ее словам, в ближайшем обозримом будущем она намерена сфокусироваться на работе, которой занимается в Вашингтоне. Она также назвала закрытие компании единственным честным выходом для ее команды и партнеров.

Иванка официально устранилась от ведения дел в компании год назад, когда пришла на работу в администрацию президента. Бренд Ivanka Trump был основан в 2007 году. Сперва Иванка открыла свою ювелирную линию, затем стала выпускать обувь, одежду и солнцезащитные очки. Компания позиционировала свою продукцию как доступную по цене одежду для молодых женщин, которые уделяют много внимания карьерному росту.

С началом избирательной кампании 2016 года бренд активно поддерживали сторонники Трампа. После его избрания на пост президента представитель Белого дома Кэллиэнн Конвей даже рекламировала марку Иванки Трамп во время телевизионного интервью, за что подверглась критике со стороны управления по этике правительства США. В то же время ритейлеры, питающие симпатии к Демократической партии, равно как неодобрительно настроенные к президенту покупатели неоднократно призывали к бойкоту одежды имени его дочери.

Представитель компании Абигейл Клем в своем заявлении отметила, что решение о закрытии никак не связано с успешностью бренда и основано только на решении Иванки остаться в Вашингтоне. Сама Иванка в распространенном ей заявлении сообщила, что не знает, когда сможет вернуться к своему бизнесу и сможет ли вообще. Согласно опубликованным ранее финансовым документам, в период с января 2016 года по март 2017-го бренд первой дочери заработал 5 миллионов долларов.

Обнародован «длинный список» соискателей на Букеровскую премию. Он состоит из 13 авторов. Шорт-лист составят шесть финалистов, победитель будет объявлен 16 октября, пишет Коммерсант. Он получит £50 тыс. ($65 тыс.). Сейчас же в него входят Белинда Бауэр (Великобритания) — с книгой «Snap»; Анна Бернс (Великобритания) — «Milkman»; Ник Дрназо (США) — «Sabrina»; Эзи Эдугян (Канада) — «Washington Black»; Гай Гунаратне (Великобритания) — «In Our Mad And Furious City»; Салли Руни (Ирландия) — «Normal People» и т. д. Графический роман Ника Дрназо станет первым комиксом—номинантом на Букера.