За полгода в Алматы выявлено 103 тысячи мелких правонарушителей

С начала года в Алматы к административной ответственности привлечено свыше 103 тыс правонарушителей. Сумма административных штрафов превысила 637 млн тенге, сообщает пресс-служба городского департамента внутренних дел.

По данным ДВД, более 20 тыс человек привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности, 18,3 тыс - за нарушение правил благоустройства, более 10 тыс - за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Среди других распространённых статей нарушения: торговля в неустановленных местах (более 5 тыс), курение в общественных местах (более 7 тыс), распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах, а также появление в общественных местах в пьяном виде (почти 5 тыс), нарушение правил содержания собак (более 3 тыс).

За мелкое хулиганство в Алматы с начала года привечены к ответственности 2 236 правонарушителей, а за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения - 1 160 водителей.

«Особая роль в пресечении мелких правонарушений отводится гражданскому сообществу, которое неравнодушно к состоянию правопорядка в городе. Об известных им фактах активисты, как правило, сообщают посредством СМИ и социальных сетей. В этой связи мы ведем повсеместный мониторинг вышеуказанных ресурсов», - отметил начальник местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.