Некоторые подсудимые по делу Храпуновых частично признали свою вину

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит предварительное слушание по делу супругов Храпуновых, в ходе которого некоторые подсудимые - в том числе, бывший заместитель акима Алматы Яков Заяц - частично признали свою вину, сообщает Казинформ .

«УПК допускает рассмотрение в отсутствие неявившихся подсудимых. Ввиду того, что они обеспечены адвокатами, судебное заседание продолжается без неявившихся подсудимых - Храпунова, Храпуновой и Ильясова», - сказал судья Касым Калмагамбетов.

Дальше суд приступил к установлению анкетных данных подсудимых. Бывший замакима Алматы Яков Заяц на суде заявил о проблемах со здоровьем. Также он частично признал свою вину.

«Частично признаю вину, на фоне всех объемов работы какие-то ошибки допускались», - сказал Яков Заяц. Адвокат попросила суд освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Некоторые подсудимые также частично признали вину в предъявленных им преступлениях. Их адвокаты также просили суд за истечением срока давности прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных.

Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Виктора и Лейлу Храпуновых, а также Айяра Ильясова к заочному аресту.

Виктор Храпунов, Лейла Храпунова, Айяр Ильясов и еще девять лиц обвиняются в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

Супруги Храпуновы покинули страну несколько лет назад. Сейчас их семья проживает в Швейцарии. Супругов неоднократно вызывали на допрос в Казахстан, однако они не явились. В разное время Виктор Храпунов занимал должности акима Алматы, акима Восточно-Казахстанской области, министра энергетики и природных ресурсов и министра энергетики и угольной промышленности, министра по чрезвычайным ситуациям