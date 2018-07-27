С 28 июля до 15 сентября на улице будут вестись дорожные работы
Движение по участку улицы Тимирязева в Алматы будет затруднено
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Алматы будет затруднено движение по отрезку улицы Тимирязева от ул. Байтурсынова до ул. Розыбакиева на период с 28 июля до 15 сентября 2018 года, сообщают в пресс-службе акимата. Ограничения связаны с реконструкцией улицы под линию BRT.

«В связи с производством работ по реконструкции ул. Тимирязева по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Байтурсынова до ул. Розыбакиева будет затруднено с 28 июля 2018 года по 15 сентября 2018 года. Просим заранее планировать маршрут», – говорилось в сообщении пресс-службы.

Маршрут первой фазы BRT общей протяжённостью 8,7 км будет пролегать от улицы Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан. В начале июня руководитель управления пассажирского транспорта Алматы Талгат Хосчанов заявлял, что благодаря реконструкции первого участка протяжённостью 2,7 км уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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