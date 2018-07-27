Квартальная прибыль Amazon превысила $2 млрд

Самый большой интернет-ритейлер Amazon во II квартале 2018 года получил чистую прибыль в размере $2 млрд. Интернет гигант увеличил показатель почти в 13 раз, сообщают Ведомости со ссылкой на Financial Times .

В пресс-релизе Amazon сообщается, что чистая прибыль в апреле – июне выросла до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию. В прошлом году показатели за аналогичный период были значительно меньше: чистая прибыль в $197 млн или $0,40 на акцию. Выручка увеличилась почти на 40% - с $37,96 млрд до $52,90 млрд. Также увеличилась операционная прибыль компании с $628 млн до $2,98 млрд.

Издание отмечает, что отчет о рекордной прибыли появился на фоне отчетности Facebook, которая не оправдала надежды инвесторов. За одну ночь стоимость акции компании Марка Цукерберга снизилась почти на 20%, а сама компания потеряла более чем $120 млрд рыночной капитализации.

На данный момент Amazon фактически объединяет два крупных бизнеса: огромную торговую империю, которая обычно демонстрирует минимальную рентабельность или даже убыток, и меньшее по объему, но высокорентабельное облачное подразделение - Amazon Web Services (AWS).