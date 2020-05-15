Розничные продажи в США упали в апреле на рекордные 16,4%

Промпроизводство сократилось на 11,2%
Меры изоляции, принятые в апреле для борьбы с распространением коронавируса, привели к рекордному падению розничных продаж в США – на 16,4% по сравнению с мартом, пишут Ведомости со ссылкой на доклад Федеральной резервной системы.
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