Промпроизводство сократилось на 11,2%
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Розничные продажи в США упали в апреле на рекордные 16,4%

Меры изоляции, принятые в апреле для борьбы с распространением коронавируса, привели к рекордному падению розничных продаж в США – на 16,4% по сравнению с мартом, пишут Ведомости со ссылкой на доклад Федеральной резервной системы.

Продажи снизились во всех крупных категориях, за исключением той, куда входят онлайн-ритейлеры, где они выросли на 8,4%, сообщило министерство торговли. Выручка баров и ресторанов уменьшилась на 29,5%. Еще сильнее упали продажи в магазинах одежды, электроники и мебели. Потеря работы также ограничивает спрос. За последние восемь недель за пособиями по безработице обратились 36,5 млн человек.

Потребительские расходы – главный драйвер роста экономики США, на них приходится примерно две трети ВВП. В свою очередь около четверти всех потребительских расходов приходится на розничные магазины.

Промышленное производство в апреле сократилось на 11,2%, что тоже является рекордным месячным падением.

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