​Все рестораны сети McDonald’s Казахстан работают в штатном режиме

Все 23 ресторана сети McDonald’s, открытые в 6 городах Казахстана, работают в штатном режиме несмотря на заявление американской корпорации McDonald’s о временной приостановке бизнеса в России, сообщили Vласти в компании «Алмалы», управляющей ресторанами в Казахстане.

«McDonald’s в Казахстане продолжает свою работу в штатном режиме без каких-либо ограничений. Мы сосредоточены на том, чтобы компания работала бесперебойно, соответствовала высоким стандартам McDonald's и обслуживала наших гостей. В Казахстане работают 23 ресторана McDonald's, расположенные в 6 городах: Алматы, Нур-Султан, Караганда, Костанай, Актобе, Атырау. В 11 ресторанах также представлен концепт McCafe», − заявили в компании.

Однако представители «Алмалы» не смогли уточнить, продолжат ли рестораны ввозить все необходимые ингредиенты для сэндвичей и блюд из России.

Франшизой ресторанов McDonald’s, появившихся на казахстанском рынке в 2016 году, владеет предприниматель Кайрат Боранбаев через КУА «Алмалы». В 2016 году на тот момент управляющий директор McDonald’s в Казахстане Алексей Филиппенко отмечал, что казахстанская компания будет завозить 85% всех ингредиентов из России. В течение 5 лет McDonald's в Казахстане планировал довести долю локальных производителей в своих закупках до 20-30%.

Боранбаеву также принадлежит бизнес McDonald’s в Беларуси и 75 ресторанов в 13 регионах России.

Вечером 8 марта корпорация McDonald's сообщила о приостановке работы 850 ресторанов быстрого питания в России. Причиной этого послужил конфликт на Украине и гуманитарный кризис в Европе. В результате них Россия подверглась масштабным экономическим санкциям, которые привели к сбоям в цепочке поставок компании и операционным издержкам. В McDonald’s не смогли предположить, когда бренду удастся восстановить бизнес в стране.