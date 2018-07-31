Операция по спасению казахстанцев на леднике Скрябина в Кыргызстане завершена - КЧС

В результате камнепада на леднике Скрябина в Кыргызстане погиб один казахстанец. Ещё шесть человек – трое граждан Казахстана и трое граждан Российской Федерации – спасены и переправлены спасателями в Алматы. В госпитализации они не нуждаются, операция по спасению туристов завершена, сообщил во время пресс-конференции в комитете по ЧС заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

Из-за погодных условий воздушное судно «Казавиаспаса» не смогло подняться в воздух в понедельник, сообщил замминистра МВД. Поэтому группа из 9 членов республиканского оперативно-спасательного отряда начала работу во вторник. Операция была проведена в 10 часов утра на высоте 4100 метров.

«Вертолёт забрал тело погибшего, пострадавших. После приземления в аэропорту Манас проведены следственные мероприятия и опрос пострадавших на территории Республики Кыргызстан. И ориентировочно в 13.30 воздушное судно совершило посадку на территории города Алматы, тело передано подразделению ДВД города Алматы для проведения следственных мероприятий», - рассказал Ильин.

Говоря о возможных причинах камнепада, Ильин предположил, что он мог быть связан с перепадом температур: «Это произошло в районе 13 часов дня, соответственно, это мог быть перепад температур. И, возможно, причина – это неустойчивость скальных пород в результате недавно произошедшего в том районе землетрясения».

По его словам, в настоящее время оперативная группа проводит следственные мероприятия, опрос очевидцев и пострадавших. Также медики осмотрели людей, «угрозы для их жизни нет».

«В настоящее время можно констатировать, что спасательная операция завершена. На территорию нашей республики доставлены трое граждан России и трое граждан Казахстана», - констатировал Ильин.

Он также отметил, что в киргизской страховой компании «Аксай Трэвел» изначально на восхождение было зарегистрировано 23 числа четверо граждан России и четверо граждан Казахстана. Однако в действительности подъем на ледник Скрябина осуществляла группа из семи человек, из них трое россиян и четверо граждан Казахстана. Все семеро – мужчины.

Накануне стало известно, что на леднике Скрябина произошел камнепад, в результате которого пострадала группа туристов из 7 человек. В результате ЧП один гражданин Казахстана погиб.Все семеро – мужчины, трое жители Алматы, один из Усть-Каменогорска и еще трое – жители Томска.