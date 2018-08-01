С начала года произошло 37 столкновений самолетов «Эйр Астаны» с птицами

В 2018 году было зарегистрировано 37 случаев столкновений самолетов «Эйр Астаны» с птицами, сообщила пресс-служба компании.

«Только в аэропорту Алматы зафиксировано 8 случаев, один из которых вызвал повреждение фюзеляжа. Это произошло 25 июля на рейсе КС 303 (Алматы - Усть-Каменогорск) в 18:22 (времени Астаны) во время разбега воздушного судна. Экипаж принял решение прервать взлет на скорости 100 узлов», - рассказали в авиакомпании.

В 2017 году из 72 случаев столкновения с птицами 10 окончились порчей воздушных судов и 19 - задержкой вылета. Общая сумма, потраченная на ремонт в 2017 году, составила более $850 тыс., проинформировали в «Эйр Астане»

В авиакомпании отметили, что алматинский аэропорт «проводит систематическую работу по обеспечению безопасности полетов, но, несмотря на это, ситуацию с пернатыми в Алматы значительно ухудшают фермерские поля вокруг взлетно-посадочной полосы, засеянные злаковыми культурами». Эти поля являются кормовой зоной для мелких птиц и насекомых, которые в свою очередь, привлекают хищных крупных птиц. Между тем на незначительном удалении от взлетно-посадочных полос есть сразу несколько засеянных ячменем полей, сообщила «Эйр Астана».

В этой связи авиакомпания обращает «особое внимание Комитета гражданской авиации, органов местной исполнительной власти и первых руководителей аэропортов Казахстана на орнитологическую ситуацию вблизи аэродромов».

«Столкновения воздушных судов с птицами представляют серьезную угрозу безопасности полетов, и только наши совместные усилия с привлечением органов местной власти, руководства аэропортов, специалистов по орнитологии и экологии под общим руководством КГА, могут дать положительные результаты», - убеждены в «Эйр Астане».