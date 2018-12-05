Первые полеты Fly Arystan запланированы на май 2019 года – Касымбек

Первые полеты авиакомпании Fly Arystan намерена осуществить в мае 2019 года, сообщил в кулуарах мажилиса министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Мы уже докладывали, что в мае месяце первые полеты эта авиакомпания должна будет совершить. Заявление «Эйр Астаны», что в мае будет первый полет», - сказал Касымбек.

Говоря о стоимости билетов, министр отметил, что «цена рейса Алматы – Астана будет в районе 14-16 тыс. тенге».

«Новые борты (будут – V). У них (у «Эйр Астаны» - V) слот на 14 новых Airbus разной модификации. Это будут абсолютно новые самолеты», - сказал Касымбек, подчеркнув, что «ни копейки из бюджета не будет выделяться, это деньги компании».

Ранее президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер сообщал, что бюджетная авиакомпания Fly Arystan, созданная по поручению Нурсултана Назарбаева, начнет работать в первой половине 2019 года, ее авиапарк на первых порах будет состоять из четырех самолетов Airbus. Руководство авиакомпании Air Astana, на базе которой создается Fly Arystan планиует увеличить флот до 15 самолетов к 2022 году. Билеты Fly Arystan будут на 50% дешевле действующих тарифов. Планируется, что новый перевозчик будет выполнять рейсы из нескольких городов Казахстана, в среднесрочной перспективе ожидается расширение маршрутной сети по направлениям ближнего зарубежья.