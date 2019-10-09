Новый Airbus А321LR презентовали в столице
Air Astana купила новый самолет повышенной комфортности
Фото Елены Сергиенко, предоставлено авиакомпанией Air Astana

Тамара Вааль, Vласть

Авиакомпания Air Astana первой на территории СНГ приобрела дальнемагистральный лайнер Airbus А321LR neo, который оснащен салоном повышенной комфортности для всех пассажиров. На презентации самолета в среду в столице авиакомпания заявила о планах закупить семь таких лайнеров.

«Сегодняшнее событие – это настоящая веха, очень значимое событие не только для «Эйр Астаны», но и для развития гражданской авиации не только Казахстана, но и региона в целом. Потому что сегодня мы приветствуем не только первый для авиакомпании Airbus А321LR neo, но и первый самолет данного типа в регионе и первый Airbus А321LR neo именно в этой конфигурации пассажирского самолета повышенной комфортности», - заявил на презентации глава авиакомпании Питер Фостер.

Новый самолет авиакомпания будет эксплуатировать на международных рейсах, как на европейских, так и на азиатских. В частности, на рейсах в Лондон, Париж, Франкфурт, Гонконг, Куала-Лумпур и Бангкок.

«На этих и многих других международных направлениях у пассажиров уже будет возможность летать на самолете именно с пассажирским салоном повышенной комфортности для дальних перелетов. Мы рады тому, что мы являемся первой авиакомпанией в мире, которая оснастила данный тип самолета именно таким пассажирским салоном повышенной комфортности», - подчеркнул он.

Всего авиакомпания планирует закупить семь воздушных судов Airbus А321LR neo. Они поэтапно заменят имеющиеся в парке самолеты Boeing-757, которые находятся в эксплуатации с 2003 года.

«Эйр Астана» оперирует одним из самых молодых парков в мире, средний возраст – порядка 6,5 – 7 лет. Прибытие новых самолетов позволит открывать новые маршруты, улучшить комфорт пассажиров на таких линиях, я думаю, как Пекин, Москва, Стамбул. Это будет совершенно другой уровень комфорта. Поэтому мы рады и поздравляем всех присутствующих и всех наших пассажиров с таким знаменательным событием», - отметил в свою очередь председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

Новый самолет Airbus А321LR neo оснащен современными двигателями и обладает улучшенными характеристиками. Расход топлива у А321LR на 20% меньше, расходы на техобслуживание ниже на 5%, количество углеродных выбросов в атмосферу – на 20%, а уровень звукового следа снижен на 50%.

В самолете 16 мест бизнес-класса и 150 – эконом-класса.

«Первый Airbus 320 мы поставили «Эйр Астане» в 2006 году, с тех пор очень плотно сотрудничаем. И если останавливаться на особенностях Airbus 321 от 321LR, то данную компановку самолета авиакомпания «Эйр Астана» выбрала первой в мире. Этот тип самолета идеально соответствует долгосрочным планам авиакомпании, так как, благодаря своим техническим характеристикам, этот тип самолета может эксплуатироваться на многих маршрутах: как на Запад, так и на Восток. И это, учитывая повышенную комфортность салона. Мы уверены, что это станет началом еще более эффективного сотрудничества. Мы гордимся, что именно наши самолеты являются основной частью флота авиакомпании «Эйр Астана». И если брать долгосрочные планы, то они очень амбициозны – довести к 2026 году свой флот до 60-ти самолетов», - резюмировал, специально прибывший на презентацию самолета гость, вице-президент компании Airbus Крис Бакли.

Air Astana выполняет полеты с 2002 года. Авиакомпания – совместное предприятие фонда «Самрук Казына» (51%) и британской BAE Systems (49%).

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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