Более 1 млрд тенге неэффективно использовано в Актюбинской области – Счетный комитет

Более одного миллиарда тенге бюджетных средств неэффективно использовано в Актюбинской области, еще 468 млн. потрачены с финансовыми нарушениями. Такие факты выявил Счетный комитет после соответствующей проверки.

«Итоги аудита использованных средств свидетельствуют о наличии системных недостатков, отсутствии должного мониторинга со стороны администраторов бюджетных программ при использовании целевых трансфертов развития. По итогам государственного аудита выявлены целевые нарушения на общую сумму 468,4 миллиона тенге, неэффективное использование бюджетных средств на 1 миллиард 119,1 миллиона тенге и неэффективное планирование на сумму 15 миллионов тенге. Также установлено 174 факта процедурных нарушений», - заявил в четверг в ходе заседания член Счетного комитета Рашит Ахметов.

По информации Счетного комитета, отдельные материалы госаудита будут направлены в правоохранительные органы, а 14 материалов – направлены в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений.

В целом, по информации Ахметова, с февраля 2017 года в регионе приостановлено начавшееся в 2016 году строительство областного противотуберкулёзного диспансера на 300 коек в городе Актобе. Однако, несмотря на это, управлением строительства области в апреле 2017 года подрядной организации перечислен авансовый платёж на сумму 1 115,5 млн тенге.

«Несмотря на невыполненные или некачественно выполненные подрядной организацией объёмы работ, в сентябре 2016 года был принята реконструкция 40-километровго участка автомобильной дороги Шубаркудук-УилКобда-Соль-Илецк. При этом работы на общую сумму 70,3 млн тенге произведены в нарушение утверждённой проектно-сметной документации. В целом при реализации 11 проектов допущены факты оплаты невыполненных и некачественно выполненных объёмов строительно-монтажных работ на общую сумму 365,5 млн тенге», - рассказал он.

Кроме того, шесть инвестиционных проектов в регионе на сумму 2 147,7 млн тенге осуществлялись без уведомления органов государственного архитектурно-строительного контроля, девять проектов – с нарушением нормативных сроков строительства от одного до девяти месяцев. Построенные в 1998-2017 годах за счёт средств республиканского и местного бюджета на общую сумму 19,5 млрд тенге магистральные, внутригородские и поселковые сети газопровода «до настоящего времени на баланс эксплуатирующих компаний не переданы».