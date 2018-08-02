Минздрав рекомендует пациентам, использующим препараты варсалтан и нортиван, скорректировать лечение

Министерство здравоохранения приняло решение отозвать препараты варсалтан и нортиван, которые назначают больным с высоким артериальным давлением, с рынка. Кроме того, в четверг на брифинге в службе центральных коммуникаций Минздрав рекомендовал пациентам, принимающим эти лекарства, обратиться к врачу и скорректировать лечение.

«Поскольку данные препараты используются для лечения серьезных заболеваний, Минздрав рекомендует не прекращать прием препаратов. Пациентам, принимающим данные препараты, (необходимо - V) незамедлительно обратиться к лечащему врачу для замены терапии и назначения препаратов другого производителя. Имеющиеся остатки лекарственных средств необходимо сдать в аптеку или медорганизацию, где пациенты получили данные бесплатные препараты», - заявила председатель комитета фармации министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова.

Она напомнила, что ранее Европейским агентством по лекарственным средствам и управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с рынков отозван препарат валсартан, активная субстанция которого произведена китайской компанией.

«Причина отзыва - наличие примесей в препаратах некоторых партий активных субстанций, которые классифицируются как вероятный канцероген человека. Его наличие в валсартане, как полагают, связано с изменением в способе производства активного вещества. На сегодняшний день EMA и FDA оценивают уровень и потенциальное воздействие на пациентов, принимавших препарат и информация о том, какие будут получены результаты, будет сообщена дополнительно», - пояснила Бюрабекова.

Данный препарат, по ее информации, назначают пациентам с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта, а также пациентам с хронической сердечной недостаточностью и тем, кто перенес острый коронарный синдром.

«Была произведена оценка всех регистрационных досье препаратов валсартан на выявление препаратов, в производстве которых используется указанная фармсубстанция. Были выявлены три препарата - "Нортиван" производства "Гедеон Рихтер"; "Вазар" производства "БалканФарма-Дупница АД"; "Комби Кардофикс-сановель Плюс" производства Турция. Вышеуказанные производители указанных средств своевременно получили уведомление от компании, производящей сырье для действующего вещества и о возможном неудовлетворительном качестве данного сырья», - подчеркнула она.

Кроме того, 10 июля текущего года был отозван ряд серий таблеток Нортиван.

«Препарат производства Турции на сегодняшний день ни разу не завозился на территорию Республики Казахстан с момента регистрации. Препарат производства «Балкан Фарма» завозился на территорию республики, и мы выявили около 57 серий», - констатировала председатель комитета.