Специальную транспортную карту для туристов ввели в Алматы

Visit Almaty совместно с транспортным холдингом «Оңай» запустили карту для путешественников Almaty Pass, сообщает Казинформ . Благодаря новой карте туристы смогут посетить основные достопримечательности города, получить скидки в гостиницах, кафе и ресторанах, а также смогут оплачивать поездки в общественном транспорте.

Как отмечают разработчики карты, она делится на три пакета услуг с условным обозначением S, M, L. Стоимость пакета S составит 7810 тенге ($23), М – 9455 тенге ($28) и L – 11045 тенге ($32). Используя любую из доступных карт турист сможет посетить «Шымбулак», «Лесную сказку», «Кок-Тобе», 6 музеев и зоопарк. Стоит отметить, что пакет услуг размером L предусматривает неограниченное количество поездок на общественном транспорте и получение скидки при покупке туров.

По данным аналитического отдела Visit Almaty, ежегодно количество туристов, приезжающих в Алматы, растет на 10-20%. Так, в 2015 году гостиницы и хостелы Алматы приняли 721 тыс туристов, в 2016 году - 793 тыс, в 2017 году - 969 тыс.