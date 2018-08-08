​С начала года дефицит платёжного баланса Казахстана сократился вдвое

С начала года дефицит текущего счёта сократился вдвое до $1,4 млрд. В первой половине 2017 года он составлял $2,9 млрд. Положительная динамика связана со стабильной экономической ситуацией у торговых партнёров Казахстана и увеличением экспорта углеводородов, сообщает пресс-служба Национального банка.

По предварительным данным Нацбанка, рост добычи нефти и газового конденсата привёл к увеличению экспорта страны на 21,8% - до $28,6 млрд. В то же время рост внутренней экономики способствовал увеличению импорта на 7,8% до $16,1 млрд. В результате, торговый баланс улучшился на 46,2% до $12,5 млрд.

Сокращение дефицита текущего счёта продолжают сдерживать доходы иностранных инвесторов, которые благодаря росту экспорта увеличились на 32,8% до $11,2 млрд. Впрочем, как отмечает финансовый регулятор, более половины этих доходов было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

Финансовый счет, за исключением операций с резервными активами Нацбанка, был практически сбалансирован и сложился с небольшим положительным сальдо в $12 млн. Чистый отток капитала, связанный со снижением обязательств резидентов, был компенсирован сокращением иностранных активов резидентов.

Приток иностранных инвестиций вырос в 1,5 раза до $4,8 млрд. Притоку способствовало погашение иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями. «Вместе с тем для этого периода были характерны выплаты крупных дивидендов нерезидентами в пользу казахстанских предприятий и резидентами – иностранным инвесторам, так называемые супердивиденды. Такие операции отражаются в платежном балансе как изъятие капитала по прямым инвестициям», - пояснили в Нацбанке.

По портфельным инвестициям чистый отток капитала составил $2 млрд, в основном, за счёт выкупа Разведкой Добычей «КазМунайГаз» своих акций и глобальных депозитарных расписок на рынке ценных бумаг, а также покупок резидентами на вторичном рынке еврооблигаций министерства финансов Казахстана.

Резервные активы, без учёта активов Национального фонда, к началу июля оценивались в $30,1 млрд, что, согласно расчётам Нацбанка, покрывает потребности финансирования 8,2 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.