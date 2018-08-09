​США планируют ввести санкции против России, способные остановить всю двустороннюю торговлю

С 22 августа США собираются вводить новые санкции против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Это будет происходить в два раунда, второй из которых, наступающий спустя три месяца, может запретить полёты авиакомпании «Аэрофлот» в Америку и остановить почти всю торговлю между странами, сообщает издание The Bell.

Новые санкции накладываются на Россию согласно американскому закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. Он предусматривает два раунда санкций против стран-нарушителей. Сначала накладываются торговые и финансовые ограничения. Сейчас, как поясняют в Госдепе, речь идёт о запрете на экспорт в Россию электроники двойного назначения — то есть той, которая может быть использована в военных целях (например, авиационные приборы). На самом деле почти весь такой экспорт был запрещён администрацией Обамы, а тот, что не запрещён — требует специального разрешения.

Второй раунд наступает спустя три месяца, если страна-нарушитель не выполняет требований закона (прекращение использования химического оружия с соответствующими гарантиями, допуск международных инспекций). Тогда президент должен ввести как минимум три из шести перечисленных в законе мер: голосование США против предоставления стране кредитов международными банками; запрет на кредитование правительства страны банками США; запрет на экспорт в страну любых американских товаров; запрет на импорт из страны в США любых товаров, кроме продуктов питания; понижение уровня или приостановка дипломатических отношений; запрет на авиаперевозки государственным авиакомпаниям (в нашем случае — «Аэрофлоту»).