​Рубль тоже достиг двухлетнего минимума

Биржевой курс доллара достиг отметки 66,73 рубля - впервые с начала августа 2016 года, а евро - 77,33 впервые с апреля текущего года. Рубль упал в начале биржевой сессии четверга из-за угрозы дальнейшего ужесточения санкционнной политики со стороны США, сообщает Reuters.

К 13.30 по времени Астаны рубль несколько укрепился: пара доллар-рубль с расчетами «завтра» была вблизи 66,15. Российская валюта теряет 0,9% от уровней предыдущего закрытия. С начала недели рубль к доллару упал почти на 4,4%.

Вашингтон в среду вечером сообщил, что к концу августа введет новые санкции в отношении России, убедившись в том, что Москва применила нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего российского двойного агента и его дочери в Великобритании. Санкции затронут продукцию, значимую для сферы национальной безопасности, сказал высокопоставленный представитель Госдепа журналистам на пресс-конференции, сославшись на закон об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 года, далее возможно расширение ограничений.

Утром среды газета Коммерсант также опубликовала полный текст новых предложений американских законодателей против России, которые допускают введение запрета на долларовые расчёты для российских банков и запрета для резидентов США проводить операции с новым российским госдолгом.

«После выхода пары доллар/рубль из диапазона четырехмесячной консолидации с технической точки зрения возрастает вероятность движения в сторону отметки 67 рублей за доллар», - прокомментировал агентству Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.