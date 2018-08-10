Остров Возрождения безопасен для хознужд

Остров Возрождения, который находится в юго-западной части Аральского моря, и где с 1936 по 1992 годы был расположен биологический полигон министерства обороны Советского Союза, а затем, Российской Федерации, признан безопасным.

Как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, за последние 25-30 лет на острове не выявлено ни одного случая заражения особо опасными инфекциями. И последние исследования показали, что эти земли безопасны для хозяйственных нужд.

«При посещении (острова - V), при визуальном осмотре не было обнаружено массовой гибели грызунов, животных. Наоборот, было отмечено, что на острове очень много зайцев, лисиц и следов других животных», — рассказал Бекшин.

По его информации, предварительные результаты исследований показали, что данные земли могут быть переданы в хозяйственный оборот. В первую очередь, для добычи полезных ископаемых, но «при сопровождении санитарно-эпидемиологической службы».

Вместе с тем он отметил, что на острове будут проводиться постоянные исследования и мониторинг ситуации. Дело в том, что из-за обмеления Арала, водная преграда, которая мешала перебраться грызунам (а они являются переносчиками различных заболеваний - V) исчезает.

«В связи с обмелением Арала имеется угроза того, что со стороны Казахстана материк соединится с островом, и тогда будет беспрепятственная миграция и животных, и грызунов. Поэтому за островом необходимо наблюдение. Но наши исследования показали, что на сегодня остров безопасен и пригоден для хозяйственного освоения. Но этот вопрос решат соответствующие ведомства», - заключил Бекшин.