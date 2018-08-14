Встреча группы по реализации норм конвенции по Каспию запланирована на осень

Первая встреча группы, которая была создана для реализации норм Конвенции о правовом статусе Каспия, может состояться уже осенью в Азербайджане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана лидерами пяти прикаспийских стран 12 августа в Актау.

«Министры иностранных дел прикаспийских государств, которые провели свою встречу накануне буквально саммита, приняли решение о создании специального механизма – группы высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел, которая будет заниматься реализацией положений Конвенции и работать, в частности, над таким основополагающим и важным документом, как соглашение (...), по методике установления так называемых прямых исходных линий», - сказал Абдрахманов журналистам после заседания правительства.

По его словам, первое заседание группы должно состояться не позже, чем через шесть месяцев после подписания Конвенции.

«Есть уже договоренность у нас, что осенью текущего года наша группа соберется и приступит непосредственно к работе. Предварительно речь идет о встрече в Азербайджане», - сообщил Абдрахманов.

Он также подчеркнул, что «с подписанием Конвенции создается прочная и эффективная база для развития широкомасштабного сотрудничества между прикаспийскими государствами во многих направлениях», добавив, что президенты, подписав документ, «подтвердили твердую приверженность установлению зоны мира, безопасности, сотрудничества, устойчивого развития в этом огромном регионе».