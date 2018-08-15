Сжиженный газ в Астане подорожал почти на треть
В Казахстане за год увеличились цены на газ
фото мария гордеева

В Казахстане увеличились цены на газ по сравнению с прошлым годом, сообщает Казинформ со ссылкой на мониторинговое агентство energyprom.kz.

По итогам июля текущего года цены на природный газ показали рост на 8,2%. Среди крупных городов и мегаполисов РК заметнее всего рост тарифов в Таразе – тариф вырос с 23 тенге до 27 тенге (19,9%) и в Актобе - с 8 тенге до 10 тенге (18,1%) за один кубометр.

Цены на сжиженный газ выросли на 9,1% за год. Среди крупных городов сильнее всего ощутили удорожание жители Астаны (26,9%) и Петропавловска (21,7%). В Астане цена за один килограмм сжиженного газа в этом году составила почти 140 тенге против 110 тенге в прошлом году, в Петропавловске - 183 тенге против 151 тенге.

Оплата за сжиженный газ в баллонах также выросла на 5,1%. Заметнее всего цены поднялись в Уральске (25%) и Астане (18,2%). Если в прошлом году баллон 50 литров в Уральске стоил 2,4 тысячи тенге, то в этом году - 3 тысяч тенге. В Астане цена выросла с 2,3 тысячи тенге до 2,7 тысячи тенге.

При этом в стране увеличилась добыча природного газа. По итогам первого полугодия объемы добычи достигли 28,6 млрд кубометров - это на 8,3% больше, чем годом ранее. Из них 43% (12,3 млн куб. м) приходятся на Атыраускую область. Еще 36,3% обеспечили газодобытчики ЗКО (10,4 млрд куб. м) и 11,9% - компании Актюбинской области (3,4 млрд куб. м).

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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