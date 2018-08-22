В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб

«Последние пять этажей старого финансового центра Confinanzas, который расселили еще три года назад, накренились на 25 градусов, - написал министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль. - Ведется оценка ущерба, в районе принимаются необходимые меры».

Строительство финансового центра Конфинансас прекратилось в 1994 году. Долгое время в нем проживали люди, из-за чего небоскреб называли «вертикальными трущобами». На момент заселения людей в здание, никакие коммуникации к нему ещё не были подведены, позднее жители организовали самодельные системы электро- и водоснабжения, а также канализацию. В июле 2014 началось расселение башни.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Венесуэлы в штате Сукре. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров. Впоследствии EMSC понизило магнитуду землетрясения до 7,0, а показатели глубины увеличил до 113 километров. По данным издания Ultimas Noticias, толчки ощущались в городах Каракас, Гуаренас, Гуатире, Тачира и других. Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.