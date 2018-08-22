Более 20 млн тонн зерна планирует собрать Казахстан

В текущем году Казахстан планирует собрать более 20 млн тонн пшеницы, причем, ее цена может превысить 48 тысяч тенге за тонну. Об этом в среду в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«На текущую дату уборочные работы зерновых практически завершены в Жамбылской, Туркестанской областях - 95 и 96%. Урожайность в данных регионах составила в среднем 21 центнер с гектара. Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях. Уборочная площадь зерновых культур указанных областей составляет 3 млн га, и них убрано 1,1 млн га, что составляет 36,3%. Намолочено 2 млн тонн при средней урожайности 18,1 центнера с га», - рассказал Шукеев, отметив, что «валовый сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 млн тонн, что является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона».

Что касается хранения, то общая емкость составляет 26,7 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях – 13,7 млн тонн и у сельхозтоваропроизводителей – 13 млн тонн.

«Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая, с учетом остатков прошлых лет. Вместе с тем акиматам необходимо держать на постоянном контроле вопросы обеспечения бесперебойного перемещения зерна с полей на элеваторы», - отметил министр.

Говоря о ценах на зерно, Шукеев напомнил, что в прошлом году они были на уровне 35 тысяч тенге за тонну.

«На сегодняшний день тонна пшеницы третьего класса стоит уже 48-49 тысяч тенге. Мы ожидаем дальнейшего роста цен», - подчеркнул он.