Реконструкция инженерных сетей в Алматы завершится до конца августа, обещает акимат

В среду аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда проверил темпы модернизации инженерных коммуникаций города. По словам руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства города Максута Исахова, все работы по реконструкции инженерных сетей на проезжей части будет завершены до конца месяца, сообщает пресс-служба акимата.

«Сегодня в мегаполисе завершается ремонт еще 12 км тепловых сетей, расширение существующих газопроводов и прокладка новых сетей водоснабжения для более 120 тысяч жителей. Вместе с тем будут продолжены работы по благоустройству территории и демонтажу временных схем, которые обеспечивали жителей города бесперебойным горячим водоснабжением на период реконструкции», - говорится в сообщении акимата.

Модернизацией инженерных сетей были охвачены улицы Толе, Богенбай батыра, Жамбыла, Казыбек би, Карасай батыра, Чайковского и Шагабутдинова.

Кроме того, продолжается реконструкция исторического центра города. Продолжается ремонт на проспектах Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальной территории «Алматы 2» и площади перед Дворцом Республики.