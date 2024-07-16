Акимат Алматы расторг договор с подрядчиком по реконструкции фонтана у Центрального госмузея

«Акимат города Алматы в лице Управления экологии и окружающей среды расторг в одностороннем порядке договор с подрядной организацией – ТОО “Строительная компания “ШАХ”, выполнявшей работы по реконструкции сквера у государственного музея. Договор был заключен в 2022 году, а объект должны были сдать еще в 2023 году», - сообщили в пресс-службе акимата.

В акимате подчеркнули, что подрядчику неоднократно направлялись уведомления претензионного характера в связи с отставанием от графика и некачественным выполнением работ, а в июне 2023 года управление подало в суд о признании ТОО недобросовестным участником государственных закупок, с требованием взыскать неустойку и выполнить обязательства в полном объеме. После длительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в ноябре прошлого года обязал компанию завершить работы в полном объеме, в том числе отремонтировать фонтан. Однако подрядчик каких-либо мер для этого не предпринял.

«В настоящее время готовится конкурсная документация для определения новой подрядной организации для завершения работ по реконструкции фонтана в срок до конца текущего года», - сообщили в акимате.

В пресс-службе напомнили, что эта компания уже была признана недобросовестным участником госзакупок по реконструкции сквера Алии и Маншук. По данному проекту также были судебные разбирательства и договор был расторгнут в одностороннем порядке. Завершением работ занимается уже другая подрядная организация.

Также напомним, что эта же компания занималась реконструкцией оранжереи в Ботаническом саду, но также не выполнила свои обязательства. 30 апреля истек срок действия договора с ТОО «Строительная компания ШАХ», продлевать его Ботанический сад не стал, обратившись к спонсорам и меценатам за помощью.