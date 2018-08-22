Назначен новый аким Экибастуза

«Представляя нового градоначальника активу, аким области отметил, что назначенец имеет необходимый опыт для развития такого промышленного города как Экибастуз. Первоочерёдной задачей для Нуржана Ашимбетова станет привлечение инвестиций. Кроме того, Булат Бакауов поручил ему активно развивать государственно-частное партнёрство в Экибастузе. Ещё одним испытанием в его работе станет реконструкция главного долгостроя области — учебного центра по обучению кадров для топливно-энергетического комплекса», - говорится в сообщении пресс-службы.

49 летний Нуржан Ашимбетов окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт и Алматинский институт экономики и статистики. Трудовую деятельность начал специалистом Павлодарского территориального комитета по государственному имуществу. С 1999 по 2008 год был заместителем акима Актогайского района, акимом Лебяжинского района, начальником управления сельского хозяйства Павлодарской области. Год занимал пост государственного инспектора администрации президента. С 2009 года по 2012 год работал акимом Петропавловска. С 2012 года по 2016 год — заместитель акима Павлодарской области по вопросам сельского хозяйства. До назначения на новую должность Нуржан Ашимбетов с апреля 2016 года занимал пост акима Павлодара.