Procter & Gamble подала заявки на регистрацию товарных знаков LОL и WТF

Американская корпорация Procter & Gamble подала заявки на регистрацию аббревиатур LOL (Laughing Out Loud, громко смеяться), WTF (What the f***?, Что за черт?), NBD (No Big Deal, не договорились) и FML (F*** my life, будь я проклят) в качестве товарных знаков, пишут Ведомости со ссылкой на телеканал CNBC.