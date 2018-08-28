Россия отреагирует на санкции США по принципу взаимности

Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона на основе принципа взаимности. Об этом, как сообщает ТАСС , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

По его словам, на отношениях двух стран «по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США». «Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы (имевшей место) причастности к делу Скрипалей. Причем нам сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие», - отметил Лавров.

Он добавил, что эти требования выглядят «особенно странно», учитывая, что Россия, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировала, и это подтвердила Организации по запрещению химического оружия.

«Со своей стороны продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Разумеется, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», - подчеркнул Лавров..

Как сообщалось, в понедельник новые санкции США против России вступили в силу. Основанием для ввода санкций стали обвинения России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия