В России предложили лицензировать видеоблогеров

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью агентству «Интерфакс» сообщил о предложении лицензировать вещание, в том числе видеоблогеров, у которых есть канал на YouTube. По его словам, это позволит бороться с фейковыми новостями.

«Есть предложения по поводу лицензии на вещание, возможно, в том числе, для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы. Потому что все мы понимаем, что одна из главных сейчас проблем это фейк-ньюс. Футурологи даже говорят, что если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнёт такая волна фейк-ньюс, что никто не сможет разобраться, где правда, а где ложь», - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что в последнее время становится все больше «лживых новостей», и «нужно какое-то регулирование». «Хотя мы не можем уподобляться Китаю и «обрубать» социальные сети – ни в коем случае, мы только за свободу печати. Но при этом нужно очень осторожно и аккуратно как-то договариваться об основных правилах поведения в интернете. Потому что пока критерием работы этих людей является их собственная совесть», - сказал глава СЖР.

В настоящее время в Госдуме, по словам Соловьева, рассматривается вариант закона, где предусмотрен «целый набор разнообразных мер о наказании социальных сетей за публикацию фейк-ньюс». При этом он подчеркнул, что «интернет это живая саморазвивающаяся структура, которую очень сложно ограничивать». «Мы это видели на примере Telegram. Тут надо очень осторожно к этому подходить, но при этом понимать, что с этим делать. В общем, тут есть масса разных предложений, этот вопрос пока в работе, так как он очень непростой», - сказал Соловьев.