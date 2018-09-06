Сенаторы проанализировали проблему подтоплений улиц в Астане

Депутаты сената парламента РК проанализировали проблему подтоплений улиц Астаны. Они обратились к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с запросом, где указали основные причины, по которым подтопления в столице происходят ежегодно, передает «Казинформ» .

«Подтопления в столице происходят ежегодно, и проблема требует своего решения. Главная причина в том, что ранее вопросы утилизации излишних водных скоплений детально не рассматривались в генплане развития и застройки столицы», - рассказал сенатор Едил Мамытбеков.

Сегодня система ливневой канализации города состоит из 13-ти очистных сооружений, 3-х прудов-накопителей, 18,9 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев, порядка 400 км магистральных коллекторов ливневой канализации и лотково-арычной сети, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью 12,93 тыс. га. Однако в периоды весеннего таяния снегов и залповых ливневых дождей эта система не решает проблему подтоплений в полной мере, отмечает депутат. Как показывает анализ, частично нарушена последовательность строительства сооружений. «Например, коллекторы на некоторых улицах проложены, а очистные сооружения в нижних точках бассейнов не завершены. Кроме того, коллекторы, проложенные по программе развития дорог при строительстве и реконструкции дорог на некоторых участках, не подключены к построенным бассейновым сетям ливневой канализации и являются аккумуляторами наносов», - пояснил Мамыибеков.

Кроме того, анализ поверхностных вод практически не проводится, а концентрация загрязнений в поверхностном стоке при расчете очистных сооружений принимается по устаревшим СНиПам, отмечает сенатор.

«В этой связи полагаем, что сегодня требуется оперативное решение ряда задач. Во-первых, с целью увеличения пропускной способности ранее уложенных коллекторов, диаметры которых не обеспечивают пропуск возросших расходов воды расчетного дождя и дренажных вод, требуются провести их реконструкцию. Необходимо в срочном порядке проверить способность и диаметры магистральных коллекторов по улицам города, а при важности пересмотреть разделы и расчетные показатели СНиПов для расчета пропускной способности магистральных коллекторов ливневой канализации», - сказал он.

Также депутаты просят обеспечить согласованность работы акимата с РГП «Казгидромет» в части предоставления необходимой информации в режиме реального времени и считают необходимым создать единую эксплуатационную организацию для коллекторов и сооружений ливневой канализации, при этом предложения этой организации обязательно должны учитываться городским управлением архитектуры и градостроительства при разработке генплана Астаны. Одновременно с этим они предлагают законодательно рассмотреть вопрос по установлению платы за услуги отведения сточных вод, в том числе за дренажные воды.

«В целом считаем, что нужна специальная государственная служба, которая занималась бы обновлением СНиПов, методов расчета гидрологических характеристик с учетом изменения климата. Надо привлечь к решению проблемы такие профильные ведомства, как комитет по водным ресурсам и комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Казахстана», - заключил депутат.

Поводом для депутатского запроса явилось очередное подтопление столицы 20 и 21 августа.

Ранее сообщалось, что для налаживания работы ливневой канализации в Астане функции по ремонту, реконструкции сетей и очистных сооружений намерены передать единой компании «Астана Тазалык».