Назарбаев отправил Джаксыбекова на пенсию

Руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков указом главы государства освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста, сообщила пресс-служба президента.

«Указами главы государства освобождены: Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста», - говорится на сайте Акорды в понедельник.

Этим же указом от должности посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран освобожден Амреев Багдат Култаевич «в связи с переходом на другую работу».

64-летний Адильбек Джаксыбеков - выпускник Всесоюзного государственного института кинематографии.

Трижды был акимом Астаны: с 1997 по 2003 годы, затем с октября 2014 года до ухода в нацкомпанию «Астана ЭКСПО-2017», а также с мая 2015 года до июля 2016 года.

В разные года был государственным секретарем, министром обороны, первым зампредом партии «Нур Отан», министром индустрии и торговли, сенатором.

Руководил администрацией президента в 2004-2008 годах и с июня 2016 года.