Оно позволит инвесторам принимать стратегические решения
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Соглашение о сотрудничестве ЕАЭС и КНР вступит в силу в начале 2019 года
фото flickr.com / poeloq

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР должно вступить в силу в начале 2019 года, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

«В начале 2017 года мы выделили список приоритетных проектов для реализации странами ЕАЭС в контексте формирования Экономического пояса Шелкового пути как части инициативы «Один пояс – Один путь». Тридцать девять проектов из этого списка направлены на строительство или модернизацию транспортной инфраструктуры (создание транспортно-логистических хабов и развитие ключевых транспортных узлов). Модернизация транспортной инфраструктуры, связывающей страны ЕАЭС со странами Азии, – необходимое условие нашей интеграции в азиатское экономическое пространство», - сказала Никишина.

По ее словам, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР позволит инвесторам принимать стратегические решения на предсказуемой основе – вести отраслевые диалоги в конкретных отраслях экономики с выходом на реализацию совместных проектов в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и др.

«Рассчитываем, что соглашение начнет действовать уже в начале следующего года. Но наполнение его конкретными проектами ведем уже сегодня», - заявила министр ЕЭК.

Она также отметила о необходимости либерализации рынка ЕАЭС.

«Несмотря на всю турбулентность мировой торговли, считаем, что нам нужно не впадать в панику и не зацикливаться на протекционизме, а следует продолжать политику либерализации наших рынков, потому что большие входные барьеры азиатского региона можно снять только через заключение соглашений. И нам не нужно бояться открытия своего рынка, поскольку фактически он уже довольно либерален по сравнению с азиатскими рынками», - заключила Никишина.

Напомним, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем подписано на Астанинском экономическом форуме в мае этого года.

ЕАЭС и Китай вели переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в течение последних двух лет. Достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. Соглашение задает высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности.

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