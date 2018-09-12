Организации из Казахстана могут развить партнерства с британскими вузами
Совместно с Британским Советом
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Британский совет запускает программу для высших учебных заведений по развитию предпринимательства
Фото Жанары Каримовой

Британский совет объявил о старте программы Creative Spark - пятилетней инициативы по поддержке международных университетов и созданию международных партнерств для развития предпринимательских навыков и креативной экономики в семи странах, в том числе в Казахстане.

Программа включает в себя развитие партнерств между университетами и креативными институтами в Соединенном Королевстве и странах, участвующих в программе, чтобы поддержать обучение предпринимательским навыкам и создать центры предпринимательства.

Другим ее направление является разработка учебных программ по предпринимательству для студентов и креативных предпринимателей, которые будут включать в себя такие темы, как питчинг идей, создание бизнеса, защита интеллектуальной собственности и получение кредитов.

Третье направление программы - обучение английскому языку посредством предоставления доступа к учебным цифровым ресурсам, включая учебные платформы, онлайн-курсы и массовые открытые курсы дистанционного обучения с упором на английский язык для предпринимателей.

В рамках программы действует Партнерский фонд, который поддержит разработку и реализацию идей, способствующих развитию обучения предпринимательским навыкам. В частности, предполагается выделение грантов размером до 50 тыс. фунтов, которые помогут развить существующие партнерства или создать новые партнерства между высшими учебными заведениями и национальными институтами креативного сектора Соединенного Королевства и эквивалентными институтами в странах, участвующих в программе.

Британский совет ожидает заявки от городских и неправительственных организаций, которые поддерживают продвижение трудоустройства в креативном секторе или играют ключевую роль в креативной индустрии.

Организаторы ожидают, что заявки будут сфокусированы на развитии навыков студентов и молодых креативных предпринимателей, поддержке новых бизнес-инициатив и инкубаторов, обмене знаниями.

Заявки для участия в программе Creative Spark можно подать до 8 октября. Успешные кандидаты получат извещения об отборе в программу до 22 октября.

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