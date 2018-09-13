Стоимость страхования туриста будет зависеть от страны и количества дней поездки
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До $50 тыс. составит сумма страховки казахстанских туристов за рубежом
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Стоимость обязательного страхования туриста для туроператора будет определяться в зависимости от страны и количества дней поездки, лимит ответственности страховщика также зависит от программы страхования, сообщила пресс-служба Нацбанка.

В финрегуляторе напомнили, что законом от 2 июля 2018 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» внесены законодательные поправки, касающиеся перехода от обязательного страхования ответственности туроператора и турагента к страхованию самого туриста, выезжающего за рубеж.

«С 1 января 2019 года туроператор в сфере выездного туризма при реализации туристской путевки обязан выдать туристу через турагента страховой сертификат. В данном сертификате будут указаны контактные данные международных ассистанс компаний страховщика, организующих в круглосуточном режиме помощь по доступу к медицинским услугам за рубежом. На все время путешествия турист обеспечивается страховой защитой от социально значимых рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью: несчастный случай и оказание экстренной, неотложной помощи в случае внезапного острого заболевания, резкого ухудшения состояния здоровья, обострения хронических заболеваний», - проинформировали в Нацбанке.

Как отмечается, что при наступлении страхового случая турист не будет нести расходы по оплате медицинских услуг, медицинской эвакуации/репатриации и другие расходы – их будет покрывать страховщик через международную ассистанс компанию, организующую помощь туристу.

«Обязанность туриста заключается лишь в незамедлительном обращении при наступлении страхового случая в международную ассистанс компанию страховщика любым из доступных способов связи, указанных в страховом сертификате», - подчеркнули в пресс-службе финрегулятора.

По данным Нацбанка, стоимость обязательного страхования туриста для туроператора будет определяться в зависимости от страны и количества дней поездки. «Лимит ответственности страховщика также зависит от программы страхования и находится в диапазоне от 10 000 до 50 000 долларов США. Размеры страховой премии и страховой выплаты установлены на уровне законодательного акта», - говорится в сообщении.

Указанные условия страхования соответствуют требованиям стран, в которых необходима страховка при въезде, то есть туристу не нужно заключать дополнительный договор страхования, отметили в Нацбанке.

В пресс-службе финрегулятора также подчеркнули, что «обязательное страхование туриста распространяется только на организованный туризм». «Туристам, которые самостоятельно планируют путешествия, настоятельно рекомендуется заключить договор страхования для лиц, выезжающих за рубеж, в добровольном порядке во избежание непредвиденных финансовых потерь во время поездки», - говорится в сообщении.

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