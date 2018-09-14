По его словам, не везде на Абая предусмотрели пандусы
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Байбек в третий раз потребовал исправить недочеты в работе при реконструкции улиц
Фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек в очередной раз проверил качество строительных работ при реконструкции пешеходной инфраструктуры города. Теперь он ознакомился с обновленным проспектом Абая и снова указал на недочеты в работах, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Необходимо по максимуму обеспечить организацию безбарьерной среды для наших горожан. Не везде предусмотрели пандусы, к новому фонтану перед Академией туризма ограничились только лестницей. Исправляйте», - отметил Байбек, обходя проспект на пересечении с улицей Байтурсынова.

Глава города также поручил переместить остановочные комплексы, расположенные слишком близко к проезжей части, и установить дополнительные в районе Центрального стадиона и на других участках с большим пассажиропотоком.

В ходе осмотра улицы Желтоксан Байбек поручил организовать островок безопасности для пешеходов перед памятником «Тәуелсіздік таңы».

Как сообщает акимат, в рамках модернизации проспекта Абая было расширено пешеходное пространство, а вместо асфальта положили брусчатку. Кроме того, завершается строительство новых фонтанов и обновление фасадов зданий, ведется установка светодиодного дорожного и тротуарного освещения. В октябре планируется высадить более 1 тыс. деревьев различных пород.

Помимо этого, пересмотрена планировка сквера на пересечении с улицей Наурызбай батыра, а также увеличена площадь озеленения перед бывшим зданием больницы Турксиба.

«Западнее проспекта Сейфуллина на месте бывшей стихийной парковки будет организовано затененное пространство с малыми архитектурными формами, озеленением и объектами торговли современного формата. С восточной стороны улицы Масанчи на ранее захваченном донерной участке по просьбе жителей дома обустроят зеленые насаждения. На ряде отрезков, в том числе перед театром имени Лермонтова будет заново переложена тротуарная плитка», - добавили в акимате.

По данным акимата, в целом в Алматы отремонтировали 524 улицы, почти 1400 старых дворов, построено и реконструировано почти 300 км арыков, а также порядка 800 км инженерных сетей, обновлены все подземные переходы города. До конца года треть всего уличного освещения станет светодиодным и энергосберегающим.

Напомним, в конце августа глава города раскритиковал работу подрядчиков по укладке тротуарной плитки на площади Абая перед Дворцом Республики и потребовал все переделать, а накануне проверил качество строительных работ при реконструкции проспекта Абылай хана и подверг жесткой критике работу подрядчика. Он дал на исправление недочетов в работе один месяц и отметил, что в противном случае организация будет внесена в список недобросовестных компаний.

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