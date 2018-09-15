Свыше 9 тонн наркотиков изъято в ходе спецоперации стран ОДКБ

«15 сентября завершена международная антинаркотическая операция «Канал-Красный бархан» с участием антинаркотических структур государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики. В результате операции на территории государств, участвовавших в ней, из незаконного оборота изъято более 9 тонн наркотиков, в т.ч. 5 тонн опиатов, 38 кг героина, 2 тонны наркотических средств синтетического происхождения, 800 кг гашиша и более 830 кг марихуаны», - сообщили в МВД РК.

Кроме того, изъято 115 единиц огнестрельного оружия, около 2,5 тыс. боеприпасов, материальных ценностей и других предметов, запрещенных к перевозке, на сумму более $127 тыс., выявлено 719 наркопреступлений, возбуждено около 7 тыс. уголовных дел.

«За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено около 500 граждан», - проинформировали в МВД.

Как сообщается, взаимодействие и координация правоохранительных органов осуществлялась международным координационным штабом, дислоцированным в Шымкенте. В операции приняли участие свыше 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Основными задачами операции «Канал-Красный бархан» были пресечение каналов контрабанды опиатов, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, легализации наркодоходов, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, противодействие незаконному культивированию конопли в Кызылординской области и заготовкам дикорастущей конопли в Жамбылской области.