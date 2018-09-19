Астане не хватает врачей

«Мы понимаем, что сейчас есть проблема нехватки кадров. Особенно, в некоторых больницах ощущается отсутствие неонатологов и анестезиологов, реаниматологов и оперирующих акушеров-гинекологов, окулистов и отоларингологов», - сказала Ембердиева на пресс-конференции в столичном акимате.

Ембердиева отметила, что из-за нехватки кадров происходит «большая нагрузка на врачей». По другим специалистам в медучреждениях дефицита нет, уточнила она.

«Мы прилагаем усилия к тому, чтобы сократить сроки ожидания врачебного приема в Астане. В связи с этим, мы подписали меморандумы с рядом вузов. Кроме того, для решения проблемы нехватки кадров на постоянной основе проводим ярмарки вакансий для молодых специалистов», - сказала она.