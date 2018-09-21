Сенаторы подняли вопрос разработки законопроекта о лоббистской деятельности

«Мой вопрос, во-первых, Олжас, (Бектенов, заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции – V) Вам адресуется. (...) Каждое министерство, инициируя конкретный законопроект, лоббирует, прежде всего, интересы своего министерства, это понятно. Во время обсуждения бюджета акиматы лоббируют интересы своего региона через депутатов, мы это тоже знаем. При обсуждение крупных пакетов законопроектов, которые посвящены тем или иным вопросам развития национальной экономики, крупные национальные компании, финансово-промышленные группы также лоббируют свои интересы. Это тоже понятно. Все, кому не лень, занимаются в стенах парламента лоббистской деятельностью. В то же время, у нас нет закона о лоббировании, который присутствует в законодательстве почти всех развитых западных стран. В связи с этим вопрос – как Вы думаете, не пора ли принять закон о лоббировании?», - задался вопросом депутат сената Мухтар Кул-Мухаммед.

Зампред агентства, отвечая на его вопрос, отметил, что законопроект о лоббистской деятельности уже вносился ранее в парламент.

«История у него длинная. Агентство со своей стороны не так давно вновь иницировало этот вопрос. К сожалению, пока он не находит разрешения. Но наша позиция, что в определенной степени регламентировать этот вопрос нужно. При принятии такого закона у нас будут четкие рамки, где оно заканчивается, где начинаются другие вещи, не совсем, может быть, хорошие. Поэтому четко рамки очертить – мы только поддерживаем с нашей стороны», - сказал Бектенов.

В свою очередь министр юстиции Марат Бекетаев выразил поддержку Бектенову.

«Я поддерживаю позицию Олжаса. Эту деятельность регламентировать надо. Мы как минюст, представляя, интересы государства в арбитражных разбирательствах, также сталкивались с вопросом регулирования данной деятельности в других странах. Например, некоторые наши иностранные консультанты требовали от нас заполнения множества анкетных форм. Когда они должны были зарегистрироваться в тех или иных организациях, потому что их деятельность отчасти могла быть связана с лоббированием. Особенно это развито в США», - сказал он.

Говоря о конкретных срока срока внедрения этой практики, Бекетаев отметил, что «здесь нужно учитывать, что в комплексе с регулированием лоббирования необходимо решить множество других вопросов, в особенности касательно прозрачности финансирования».

«Например, в 2016 году был принят закон, регулирующий иностранное финансирование. То есть к этому вопросу, я так понимаю, мы подходим осторожно и последовательно, для того чтобы этот закон работал эффективно», - сказал министр.