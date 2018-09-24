Publicis Groupe Kazakhstan анонсирует новый софт для рекламного рынка

Новый продукт поможет игрокам рекламной индустрии четко отслеживать целевую аудиторию и получать более полную информацию о потребителях телевизионного контента. На протяжении многих лет исследования и замеры казахстанского рынка телевизионной рекламы производит единственное аккредитованное агентство TNS Central Asia. Однако из-за того, что в последние годы зрители все чаще отказываются от просмотра традиционных каналов в пользу спутникового и кабельного ТВ, а также онлайн-кинотеатров, аналитикам становится труднее дать корректную количественную и качественную оценку аудитории, а для любого рекламодателя именно аудитория – самый важный и ценный ресурс.
Еще одна задача, в решении которой профессионалы возлагают большие надежды на принцип Programmatic TV и положенное в его основу программное обеспечение MAKSAT – оптимизация процесса размещения телевизионной рекламы. На казахстанских национальных каналах рекламу продают медиаселлеры, или сейлз-хаузы, представляющие интересы каналов. В действующей модели размещения у каждого из трех работающих на казахстанском рынке сейлз-хаузов есть три разных софта, основным рабочим инструментом в которых является телевизионная сетка – таблица, где специалист рекламного агентства, байер, видит программу передач, рекламные блоки, рейтинги и инвентарь. Еще один софт позволяет отслеживать результаты и формировать прогнозы рекламной кампании на основании данных TNS Central Asia. До появления MAKSAT байерам приходилось вручную корректировать размещение рекламных блоков в соответствии с рейтингами программ и медиапланом клиента. Трудоемкая работа занимала много времени и не обходилась без ошибок.
Поскольку основную часть работы по автоматизированной закупке рекламного инвентаря выполняет робот, действующий на основе математических формул и алгоритмов, риск ошибок, причиной которых является человеческий фактор, сводится к минимуму. В базе данных MAKSAT собраны все рекламные ролики, данные канальных софтов; в режиме реального времени программа получает актуальные данные о свободных рекламных объемах, сетку размещения. Время выхода отдельных роликов автоматически корректируется в зависимости от хода рекламной кампании, поставленных клиентом задач и установленного бюджета, параллельно размещение и корректировка выхода рекламных роликов происходит в системах сейлз-хаусов. Сотрудник агентства может в один клик установить ограничения по размещению рекламы, связанные с корпоративной политикой клиента или с требованиями законодательства страны.
Анализируя сохраненные объемы исторических данных, система MAKSAT самосовершенствуется и дает работникам агентств более качественные рекомендации по размещению рекламы. «Сегодня весь мир движется в направлении Big Data, и способность обрабатывать большие объемы информации, анализировать их и выдавать точный результат становится важным конкурентным преимуществом. Благодаря запуску MAKSAT мы получили возможность сосредоточиться на аналитической работе и подготовке специалистов», - прокомментировала управляющий партнер группы компаний Publicis Groupe CCAR Виктория Полякова.
Результаты проведенного тестирования показали, что благодаря применению ПО MAKSAT клиенты получат возможность, за одни и те же деньги увеличить продолжительность рекламной кампании на 7-10% (в некоторых случаях от семи дней до двух недель), и на 2-5% увеличить охват аудитории, тем самым повысить эффективность размещения. На будущий год внедрение экосистемы MAKSAT начнется на рынках стран Центральной Азии и Кавказа, где также присутствует Publicis Groupe, первыми возможности инновационного ПО оценят специалисты рекламной индустрии Узбекистана. В более отдаленной перспективе ожидается подключение к софту клиентов. В специально созданном личном кабинете заказчику будет доступна информация о ходе кампании, обновления по медийным показателям, распределение бюджетов, их исполнение и выгрузка по периодам.
Publicis Groupe – медийная группа, представленная в 110 странах мира, в компаниях, входящих в состав группы, заняты 78000 сотрудников. Publicis Groupe Kazakhstan работает на отечественном рынке с 1997 года и наряду с Казахстаном представляет интересы глобальной медиагруппы во всех государствах Центральной Азии, а также на рынках Грузии, Армении, Азербайджана и Монголии. В состав холдинга в странах Центральной Азии и Кавказа входят такие известные медийные агентства, как Starcom, Zenith, digital-агентство Apex Interactive, а также креативное агентство Aytis Advertising.
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